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Пезешкиан: Трамп строит козни против Ирана

Пезешкиан: Трамп строит козни против Ирана Лидер США Дональд Трамп говорит о желании начать переговоры с Ираном, но тем временем строит против него новые козни.
В регионе
10 февраля 2025 г. 13:17
Пезешкиан: Трамп строит козни против Ирана

Лидер США Дональд Трамп говорит о желании начать переговоры с Ираном, но тем временем строит против него новые козни.

Как передает Report cо ссылой на ТАСС, об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

"Трамп все говорит о том, что готов вести переговоры с Ираном. В то же время он подписывает все новые указы с антииранскими заговорами. США могут только мечтать о том, чтобы поставить Иран на колени", - сказал Пезешкиан во время празднований, посвященных 46-й годовщине победы Исламской революции.

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Версия на азербайджанском языке Pezeşkian: Tramp İrana qarşı oyun qurur

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