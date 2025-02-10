Пезешкиан: Трамп строит козни против Ирана

Лидер США Дональд Трамп говорит о желании начать переговоры с Ираном, но тем временем строит против него новые козни.

Лидер США Дональд Трамп говорит о желании начать переговоры с Ираном, но тем временем строит против него новые козни.

Как передает Report cо ссылой на ТАСС, об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

"Трамп все говорит о том, что готов вести переговоры с Ираном. В то же время он подписывает все новые указы с антииранскими заговорами. США могут только мечтать о том, чтобы поставить Иран на колени", - сказал Пезешкиан во время празднований, посвященных 46-й годовщине победы Исламской революции.