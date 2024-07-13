Пезешкиан: США и союзники сфабриковали кризис вокруг ядерной программы Ирана

Соединенные Штаты со своими союзниками сфабриковали кризис вокруг мирной ядерной программы Ирана, оборонная доктрина Тегерана не предусматривает использования ядерного оружия.

Соединенные Штаты со своими союзниками сфабриковали кризис вокруг мирной ядерной программы Ирана, оборонная доктрина Тегерана не предусматривает использования ядерного оружия.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"США и их западные союзники злонамеренно использовали режим ядерного нераспространения, чтобы сфабриковать кризис в отношении иранской мирной ядерной программы вопреки оценкам их собственных разведывательных сообществ, и используют его для сохранения давления на наш народ", - написал он в адресованной мировой общественности статье в газете Tehran Times.

Он добавил, что США проводят такую политику в отношении Тегерана, параллельно "поддерживая ядерный арсенал Израиля".

"Я хочу подчеркнуть, что оборонная доктрина Израиля не содержит положений о ядерном оружии, и призываю США вынести уроки из прошлых ошибок и скорректировать соответствующим образом свою политику. Ответственные лица в Вашингтоне должны признать, что политика натравливания стран региона друг на друга не приносит и не принесет успеха. Они должны смириться с этой реальностью и избегать нагнетания в имеющихся проблемных вопросах", - добавил Пезешкиан.

Отметим, что церемония инаугурации Пезешкиана состоится 30 июля. Он победил во втором туре внеочередных выборов президента, набрав 53,6% общего числа голосов.