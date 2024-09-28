Пезешкиан: Приказ об убийстве лидера "Хезболлах" был отдан из США

Приказ убить лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы был отдан из США, Вашингтон не сможет снять с себя ответственность за это.

Приказ убить лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы был отдан из США, Вашингтон не сможет снять с себя ответственность за это.

Как передает Report, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в эфире государственного телевидения.

"Мир не должен забывать, что команда была отдана из США. Американцы никогда не смогут снять с себя ответственность", - сказал он.

Напомним, что ранее Армия обороны Израиля сообщила о гибели лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы. Позже движение подтвердило данную информацию.