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Пезешкиан: Приказ об убийстве лидера "Хезболлах" был отдан из США

Пезешкиан: Приказ об убийстве лидера "Хезболлах" был отдан из США Приказ убить лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы был отдан из США, Вашингтон не сможет снять с себя ответственность за это.
В регионе
28 сентября 2024 г. 18:26
Пезешкиан: Приказ об убийстве лидера Хезболлах был отдан из США

Приказ убить лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы был отдан из США, Вашингтон не сможет снять с себя ответственность за это.

Как передает Report, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в эфире государственного телевидения.

"Мир не должен забывать, что команда была отдана из США. Американцы никогда не смогут снять с себя ответственность", - сказал он.

Напомним, что ранее Армия обороны Израиля сообщила о гибели лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы. Позже движение подтвердило данную информацию.

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Версия на азербайджанском языке Pezeşkian: “Hizbullah” liderini öldürmək əmri ABŞ-dən verilib

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