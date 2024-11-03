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Пезешкиан: Прекращение огня может повлиять на решение Ирана об ответном ударе

Пезешкиан: Прекращение огня может повлиять на решение Ирана об ответном ударе Согласие Израиля на прекращение огня в секторе Газа и Ливане может повлиять на решение Ирана об ответных мерах в отношении еврейского государства после атаки 26 октября.
В регионе
3 ноября 2024 г. 22:36
Пезешкиан: Прекращение огня может повлиять на решение Ирана об ответном ударе

Согласие Израиля на прекращение огня в секторе Газа и Ливане может повлиять на решение Ирана об ответных мерах в отношении еврейского государства после атаки 26 октября.

Как передает Report со ссылкой на агентство IRNA, об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

По его словам, в Израиле "прекрасно знают", что в случае ошибки против Ирана "они получат сокрушительный ответ".

"Только лишь пересмотр ими своего поведения, согласие на прекращение огня и убийств невинных людей в регионе могут повлиять на то, каким образом мы ответим и с какой силой", - подчеркнул Пезешкиан.

Напомним, что в ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана в ответ на массированную атаку 1 октября. Армия обороны Израиля заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО.

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