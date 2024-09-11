Пезешкиан предложил отменить контроль на границах между исламскими странами по примеру ЕС

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в среду в ходе визита в Багдад предложил отменить контроль на границах между исламскими странами по аналогии с "Шенгеном".

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в среду в ходе визита в Багдад предложил отменить контроль на границах между исламскими странами по аналогии с "Шенгеном".

Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

По его мнению, такой подход мог бы позволить "нейтрализовать иностранные санкции".

Говоря о сотрудничестве между Ираном и Ираком, Пезешкиан призвал создать специальные комиссии, которые изучат возможности расширения сотрудничества в политической, экономической, культурной и социальной сфере.

Президент Ирака Абдель Латиф Рашид согласился с необходимостью наращивания партнерства между двумя странами. Он также призвал отказаться от расчетов с использованием американского доллара в торговых операциях между двумя странами.