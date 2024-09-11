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Пезешкиан предложил отменить контроль на границах между исламскими странами по примеру ЕС

Пезешкиан предложил отменить контроль на границах между исламскими странами по примеру ЕС Президент Ирана Масуд Пезешкиан в среду в ходе визита в Багдад предложил отменить контроль на границах между исламскими странами по аналогии с "Шенгеном".
В регионе
11 сентября 2024 г. 17:19
Пезешкиан предложил отменить контроль на границах между исламскими странами по примеру ЕС

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в среду в ходе визита в Багдад предложил отменить контроль на границах между исламскими странами по аналогии с "Шенгеном".

Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

По его мнению, такой подход мог бы позволить "нейтрализовать иностранные санкции".

Говоря о сотрудничестве между Ираном и Ираком, Пезешкиан призвал создать специальные комиссии, которые изучат возможности расширения сотрудничества в политической, экономической, культурной и социальной сфере.

Президент Ирака Абдель Латиф Рашид согласился с необходимостью наращивания партнерства между двумя странами. Он также призвал отказаться от расчетов с использованием американского доллара в торговых операциях между двумя странами.

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Версия на английском языке Iran proposes "Islamic Schengen" to boost regional cooperation

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