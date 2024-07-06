Пезешкиан победил на президентских выборах в Иране

Бывший министр здравоохранения реформист Масуд Пезешкиан одержал победу на выборах президента Ирана.

Бывший министр здравоохранения реформист Масуд Пезешкиан одержал победу на выборах президента Ирана.

Как передает Report , об этом сообщил официальный представитель избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами в эфире телеканала IRIB.

По результатам обработки всех 30,53 млн бюллетеней Пезешкиан, ставший девятым избранным президентом в истории современного Ирана, набрал 16,384 млн голосов - по меньшей мере 53,6% от общего числа.

Представитель лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики консерватор Саид Джалили получил 13,538 млн голосов - 44,3%.

Эслами сообщил, что явка избирателей составила 49,8%. По его словам, всего во втором туре голосования приняли участие 30,530 млн избирателей, правом голоса в исламской республике обладает порядка 61 млн человек.