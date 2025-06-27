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Пезешкиан: Ответные действия Ирана предотвратили полномасштабную и неконтролируемую войну в регионе

Пезешкиан: Ответные действия Ирана предотвратили полномасштабную и неконтролируемую войну в регионе Пезешкиан: Ответные действия Ирана предотвратили полномасштабную и неконтролируемую войну в регионе
В регионе
27 июня 2025 г. 15:29
Пезешкиан: Ответные действия Ирана предотвратили полномасштабную и неконтролируемую войну в регионе

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что ответные действия Исламской Республики в ходе 12-дневной войны с Израилем "предотвратили полномасштабную и неконтролируемую войну в регионе".

Как сообщает Report со ссылкой на ИРНА, с таким заявлением Пезешкиан выступил на расширенном заседании Евразийского экономического совета, к которому подключился в режиме видеоконференции.

По его словам, Иран руководствовался статьей 51 Устава ООН. "Если бы Иран не нанес ответные удары, это могло бы привести к полномасштабной и неконтролируемой войне в регионе. Эта агрессия произошла в разгар непрямых переговоров между Ираном и Соединенными Штатами по иранской ядерной программе. Были атакованы мирные ядерные объекты Ирана", - сказал он.

Пезешкиан назвал убийство высокопоставленных военнослужащих страны Израилем "преступными операциями против военнослужащих вне места службы". Международное сообщество, особенно Совет Безопасности ООН, а также Международное агентство по атомной энергии должны занять более четкую позицию в отношении Израиля, начавшего войну, добавил он.

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