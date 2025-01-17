Пезешкиан: Надеюсь, что договор о партнерстве с РФ станет фундаментом для движения вперед

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил надежду, что договор о партнерстве с Россией станет "прочным фундаментом для движения вперед".

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил надежду, что договор о партнерстве с Россией станет "прочным фундаментом для движения вперед".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил в ходе переговоров с президентом России Владмиром Путиным в Москве.

В свою очередь, Путин отметил, что этот документ будет способствовать и дальнейшему развитию торгово-экономических связей.

"Ваш сегодняшний визит имеет особое значение, потому что мы не только будем иметь возможность и обсудим все направления нашего сотрудничества, но и подпишем большой базовый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве... Это важно, потому что это даст возможность нам придать дополнительный импульс практически по всем направлениям нашего взаимодействия", - сказал он.