Пезешкиан на следующей неделе совершит официальный визит в Армению и Беларусь

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на следующей неделе совершит официальный визит в Армению и Беларусь.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на советника президента Ирана Махди Санаи.

"Президент Пезешкиан отправится с двухдневным визитом в Армению и Беларусь". - сообщил он.

По его словам, одной из целей поездки является укрепление двусторонних отношений с указанными странами, особенно в деловой сфере, а также подписание документов.

Ранее сообщалось о том, что в рамках визита Пезешкиана в Ереване состоится бизнес-форум с участием представителей иранской промышленности, дорожного строительства, сельского хозяйства, поставок, фармацевтики, инженерных услуг и легкой промышленности.

Санаи также отметил, что Пезешкиан получил приглашение для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае в конце августа.

Отметим, что заседание ШОС состоится в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.