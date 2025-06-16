Пезешкиан: Иран против разработки ядерного оружия

Иран против разработки ядерного оружия, а тем, кто выступает "за", нет места в иранской политике.

Иран против разработки ядерного оружия, а тем, кто выступает "за", нет места в иранской политике.

Как сообщает Report, с таким заявлением выступил президент Ирана Масуд Пезешкиан, его слова приводит ТАСС.

"Четкая позиция государства, на которую неоднократно указывал верховный лидер [аятолла Али Хаменеи], заключается в отказе от обладания [ядерным оружием] и отсутствии стремления к разработке ядерного оружия. Любому, кто занимает позицию, противоречащую этой четкой позиции, нет места в формировании политики Исламской Республики Иран", - отметил иранский президент.