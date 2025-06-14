Пезешкиан: Иран не изменит позицию по своему ядерному досье

Иран не изменит позицию по своему ядерному досье и не будет вести переговоры, пока продолжаются израильские атаки.

Иран не изменит позицию по своему ядерному досье и не будет вести переговоры, пока продолжаются израильские атаки.

Как передает Report, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

"Американцы всегда подчеркивали в ходе переговоров, что сионистский режим не предпримет никаких агрессивных действий без координации и разрешения с их стороны. Поэтому очевидно, что нынешние атаки осуществляются при координации США, которые одобрили эти действия. Если бы они захотели, то могли бы поставить (израильский) режим на место", - приводит канцелярия слова Пезешкиана.

Ранее в беседе с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом иранский лидер отметил, что координация ударов Израиля с США говорит о ненадежности Вашингтона.