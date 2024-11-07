Пезешкиан: Иран будет развивать отношения с соседями, независимо от итогов выборов в США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что результаты выборов в США не имеют значения для его страны, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что результаты выборов в США не имеют значения для его страны, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

"Для нас совершенно не имеет значения, кто победил на выборах в США, потому что наша страна и система опираются на свою внутреннюю силу и великую нацию", - цитирует Пезешкиана государственное информационное агентство IRNA.

Это первый комментарий иранского президента по поводу победы Трампа на выборах.

"Мы не будем ограничиваться развитием наших отношений с другими странами, в то время как развитие отношений с исламскими и соседними странами является для нас приоритетом", - сказал президент.

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом после его победы на выборах на этой неделе может означать ужесточение нефтяных санкций США против Ирана, которые он ввел в 2018 году после выхода из ядерного соглашения 2015 года между Тегераном и другими государствами. Это соглашение ограничивало иранскую ядерную программу в обмен на экономические выгоды. Восстановление американских санкций в 2018 году ударило по экспорту нефти из Ирана, сократило доходы Тегерана и заставило иранское правительство прибегнуть к таким непопулярным шагам, как повышение налогов.