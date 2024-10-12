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Пезешкиан и Путин договорились ускорить реализацию проектов в нефтегазовой сфере

Пезешкиан и Путин договорились ускорить реализацию проектов в нефтегазовой сфере Президент Ирана Масуд Пезешкиан и российский лидер Владимир Путин договорились на встрече в Ашхабаде придать дополнительный стимул реализации совместных проектов в нефтегазовой и энергетической сферах.
В регионе
12 октября 2024 г. 01:26
Пезешкиан и Путин договорились ускорить реализацию проектов в нефтегазовой сфере

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и российский лидер Владимир Путин договорились на встрече в Ашхабаде придать дополнительный стимул реализации совместных проектов в нефтегазовой и энергетической сферах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе главы исламской республики.

"У нас прошли переговоры с президентом России. Они продлились около часа. Речь снова шла о соглашениях и договорах, которые у нас заключены с Россией. У нас конструктивное взаимодействие. Мы договорились ускорить реализацию проектов в сферах газа, дорожного и железнодорожного строительства, опреснения воды и других проектов в области энергетики, нефтехимии, электроснабжения", - публикует видеозапись выступления Пезешкиана его пресс-служба.

Тегеран сможет "существенно снизить негативное влияние санкций" благодаря выполнению всех договоренностей исламской республики с ее соседями, добавил иранский политик.

Переговоры Путина и Пезешкиана прошли на полях международного форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития".

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