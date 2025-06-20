Пезешкиан: Единственный способ положить конец войне - прекращение огня

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о том, что страна даст жесткий ответ, если израильская сторона не прекратит войну.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о том, что страна даст жесткий ответ, если израильская сторона не прекратит войну.

Как передает Report, об этом говорится в его публикации в соцсети Х.

"Мы всегда стремились к миру и спокойствию, но в нынешних обстоятельствах единственный способ положить конец навязанной войне — это немедленное прекращение агрессии и гарантировать конец авантюрам", - написал он, подчеркнув, что в противном случае ответ Ирана будет жестким.