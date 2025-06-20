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Пезешкиан: Единственный способ положить конец войне - прекращение огня

Пезешкиан: Единственный способ положить конец войне - прекращение огня Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о том, что страна даст жесткий ответ, если израильская сторона не прекратит войну.
В регионе
20 июня 2025 г. 12:40
Пезешкиан: Единственный способ положить конец войне - прекращение огня

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о том, что страна даст жесткий ответ, если израильская сторона не прекратит войну.

Как передает Report, об этом говорится в его публикации в соцсети Х.

"Мы всегда стремились к миру и спокойствию, но в нынешних обстоятельствах единственный способ положить конец навязанной войне — это немедленное прекращение агрессии и гарантировать конец авантюрам", - написал он, подчеркнув, что в противном случае ответ Ирана будет жестким.

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Версия на азербайджанском языке Pezeşkian: Müharibəyə son qoymağın yeganə yolu atəşkəsdir
Версия на английском языке Ceasefire 'is the only way to end the war', Iranian President Pezeshkian says

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