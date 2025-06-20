Пезешкиан: Единственный способ положить конец войне - прекращение огня

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о том, что страна даст жесткий ответ, если израильская сторона не прекратит войну.
Как передает Report, об этом говорится в его публикации в соцсети Х.
"Мы всегда стремились к миру и спокойствию, но в нынешних обстоятельствах единственный способ положить конец навязанной войне — это немедленное прекращение агрессии и гарантировать конец авантюрам", - написал он, подчеркнув, что в противном случае ответ Ирана будет жестким.
ما همواره در پی صلح و آرامش بودهایم، اما در شرایط فعلی تنها راه پایان جنگ تحمیلی، «توقف بیقید و شرط» تجاوز دشمن و تضمین قطعی برای پایان ماجراجوییهای تروریستهای صهیونیستی برای همیشه است. در غیر این صورت پاسخهای ما به دشمن سختتر و پشیمانکنندهتر است.