О нас

Пезешкиан: Иран будет укреплять связи с Азербайджаном и другими соседними странами

Пезешкиан: Иран будет укреплять связи с Азербайджаном и другими соседними странами Власти Ирана во внешней политике отдают приоритет укреплению отношений с соседними странами, включая Азербайджан, Турцию, Туркменистан, Афганистан, Пакистан и прибрежные государства Персидского залива.
В регионе
26 июля 2025 г. 15:10
Пезешкиан: Иран будет укреплять связи с Азербайджаном и другими соседними странами

Власти Ирана во внешней политике отдают приоритет укреплению отношений с соседними странами, включая Азербайджан, Турцию, Туркменистан, Афганистан, Пакистан и прибрежные государства Персидского залива.

Как передает Report со ссылкой на агентство Mehr news, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в МИД страны.

По его словам, улучшение отношений с соседними странами может привести к положительным результатам.

Президент также заявил, что Иран будет расширять отношения со странами-членами БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза.

"Иран будет координировать свои действия с такими странами, как Россия, Китай и другими партнерами, и продолжит этот процесс с европейскими и другими странами", - подчеркнул он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Pezeshkian emphasizes necessity of strengthening relations with neighbors
Версия на азербайджанском языке Pezeşkian: İran Azərbaycan və digər qonşu ölkələrlə əlaqələri gücləndirəcək

Самое читаемое

Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
19 июля 2025 г. 19:16
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
19 июля 2025 г. 18:55
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
19 июля 2025 г. 18:13
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
22 июля 2025 г. 14:11
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
20 июля 2025 г. 09:41
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
19 июля 2025 г. 17:40
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
19 июля 2025 г. 18:28
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
20 июля 2025 г. 16:24
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
22 июля 2025 г. 12:58
В Амурской области объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении Ан-24
ВидеоВ Амурской области объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении Ан-24
24 июля 2025 г. 16:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi