О нас
Report Georgia
Аудио новости

Петров: В Армении нужна длительная работа по внедрению здравого смысла

Петров: В Армении нужна длительная работа по внедрению здравого смысла "Власти Армении в настоящее время пожинают плоды многолетней ультранационалистический пропаганды политики ненависти к соседям"
В регионе
21 декабря 2020 г. 15:57
Петров: В Армении нужна длительная работа по внедрению здравого смысла
Андрей Петров

"Власти Армении в настоящее время пожинают плоды многолетней ультранационалистический пропаганды политики ненависти к соседям. Если 30 лет каждый день убеждать граждан, что на востоке живет враг, часть из них в итоге в это действительно поверит. Поэтому те люди, которые стали жертвами фашистского зомбирования в Армении, сейчас испытывают неподдельный ужас от того, что азербайджанские пограничники отныне и впредь будут находиться в непосредственной близости от их домов, в соответствии со всеми документами об армяно-азербайджанской границе".

Об этом в беседе с Report заявил заместитель генерального директора информационно-аналитического агентства "Вестник Кавказа", старший аналитик агентства Андрей Петров.

Он уверен, что у Азербайджана нет никаких планов в отношении армянской земли, он просто устанавливает границу и не намерен как-либо ее нарушать: "Но не все жители приграничных армянских сел и городов это понимают, и те, кто не понимают, боятся и проявляют агрессию по отношению к властям. Отсюда протесты против Никола Пашиняна в Сюникской области, вылившиеся в блокаду Гориса".

"К сожалению, эту проблему состояния умов в Армении быстро не решить. Нужна длительная работа по внедрению здравого смысла в представления об окружающем мире, и здесь в Республике Армения есть труднопреодолимая проблема: там такую работу некому проводить. Власть пытается просто удержаться, понимая, что ей уже не верят, оппозиция стремится лишь сбросить Никола Пашиняна и озвучивает исключительно националистические лозунги. Многие простые граждане в эти дни озвучивают здравые мысли о том, что альтернативы миру с Азербайджаном нет, но они пока не представляют какой-либо политической силы", сказал он.

По словам аналитика, по-видимому, стоит ожидать, что период неопределенности в стране продолжится еще некоторое время, пока к власти не придут люди, для которых пунктом номер будет стабилизация мира на Южном Кавказе, разумеется, через сотрудничество с Азербайджаном.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

Названо время переселения жителей в Шушу
ФотоНазвано время переселения жителей в Шушу
21 декабря 2020 г. 16:03
Освобожденное от оккупации джабраильское село Гараджаллы
Освобожденное от оккупации джабраильское село Гараджаллы
21 декабря 2020 г. 15:06
Для возвращающихся на освобожденные от оккупации территории предусматривается ряд льгот
Для возвращающихся на освобожденные от оккупации территории предусматривается ряд льгот
21 декабря 2020 г. 12:57
Россия учтет опыт применения БПЛА в Карабахе в своей программе по вооружениям
Россия учтет опыт применения БПЛА в Карабахе в своей программе по вооружениям
21 декабря 2020 г. 11:46
МИД Азербайджана выразил протест резолюциям парламента Нидерландов
МИД Азербайджана выразил протест резолюциям парламента Нидерландов
20 декабря 2020 г. 17:44
Фото года: сестра целует руку погибшего брата-шехида
ФотоФото года: сестра целует руку погибшего брата-шехида
19 декабря 2020 г. 13:15
За нарушение карантина оштрафованы 2 655 человек
За нарушение карантина оштрафованы 2 655 человек
19 декабря 2020 г. 11:59
В Шуше погиб российский офицер
В Шуше погиб российский офицер
18 декабря 2020 г. 22:42
Сколько должностных лиц нарушили карантинный режим в Азербайджане?
Сколько должностных лиц нарушили карантинный режим в Азербайджане?
18 декабря 2020 г. 15:54
Начались работы по созданию топографической карты Шуши
Начались работы по созданию топографической карты Шуши
18 декабря 2020 г. 14:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi