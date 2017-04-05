Петр Порошенко назначил Марию Гайдар своим советником

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко назначил своим советником 34-летнюю Марию Гайдар, депутата Одесского облсовета от партии "Блок Петра Порошенко". Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, соответствующий указ президент подписал 28 марта.

Марию Гайдар пригласил на работу тогдашний губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, в июле 2015 года она стала его заместителем. 4 августа 2015 года Порошенко подписал указ о получении Гайдар украинского гражданства и вручил ей новый паспорт. Однако в мае 2016 года Гайдар пришлось уволиться с поста вице-губернатора, так как она на тот момент оставалась гражданкой России, а по новому закону чиновники не могут иметь другое гражданство, кроме украинского. Но Гайдар осталась депутатом Одесского облсовета, в который была избрана в 2015 году.

Ранее МВД России сообщало, что в ведомство поступило обращение Марии Гайдар, в котором она сообщает о желании выйти из российского гражданства. Гайдар объяснила свое намерение "вступлением в гражданство Украины и нежеланием жить и работать в России".

Мария Гайдар - дочь Егора Гайдара от первого брака, по отцовской линии правнучка писателей Аркадия Гайдара.