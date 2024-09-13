Песков: Заявление Путина о последствиях возможных ударов вглубь РФ достигло адресатов

Заявление президента России Владимира Путина о последствиях возможных ударов западной техникой вглубь страны достигло адресатов.

Заявление президента России Владимира Путина о последствиях возможных ударов западной техникой вглубь страны достигло адресатов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, заявление Путина было предельно четким и однозначным, которое исключает двойных прочтений.

"У нас нет сомнений, что это заявление достигло своих адресатов", - отметил представитель Кремля.

Издание Politico сообщило о том, что США и Великобритания могут снять ограничения на удары вглубь России, и могут объявить об этом в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН.