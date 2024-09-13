О нас

Песков: Заявление Путина о последствиях возможных ударов вглубь РФ достигло адресатов

Песков: Заявление Путина о последствиях возможных ударов вглубь РФ достигло адресатов Заявление президента России Владимира Путина о последствиях возможных ударов западной техникой вглубь страны достигло адресатов.
В регионе
13 сентября 2024 г. 13:53
Песков: Заявление Путина о последствиях возможных ударов вглубь РФ достигло адресатов

Заявление президента России Владимира Путина о последствиях возможных ударов западной техникой вглубь страны достигло адресатов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, заявление Путина было предельно четким и однозначным, которое исключает двойных прочтений.

"У нас нет сомнений, что это заявление достигло своих адресатов", - отметил представитель Кремля.

Издание Politico сообщило о том, что США и Великобритания могут снять ограничения на удары вглубь России, и могут объявить об этом в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Peskov: Putinin Rusiyaya mümkün zərbələrin nəticələri ilə bağlı bəyanatı ünvanına çatıb

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
12 сентября 2024 г. 12:55
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
11 сентября 2024 г. 15:54
Бакинский аэропорт обратился к пассажирам в связи с Гран-при Азербайджана Формулы 1
Бакинский аэропорт обратился к пассажирам в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы 1"
9 сентября 2024 г. 10:01
В Армении при вооруженном нападении погиб полицейский, еще один получил ранения
В Армении при вооруженном нападении погиб полицейский, еще один получил ранения
7 сентября 2024 г. 21:22
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов
10 сентября 2024 г. 12:22
Заявления президента Ильхама Алиева в Черноббио в центре внимания мировых СМИ
Заявления президента Ильхама Алиева в Черноббио в центре внимания мировых СМИ
6 сентября 2024 г. 20:05
Армения известила Турцию о своих подходах к восстановлению Анийского моста
Армения известила Турцию о своих подходах к восстановлению Анийского моста
7 сентября 2024 г. 17:52
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
11 сентября 2024 г. 13:30
Завтра в Азербайджане ожидается до 34 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 34 градусов тепла
7 сентября 2024 г. 11:53
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону будут выплачены 10 сентября
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону будут выплачены 10 сентября
6 сентября 2024 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi