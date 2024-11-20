Песков заявил о готовности Путина к переговорам по Украине

Президент России Владимир Путин готов к контактам и переговорам по Украине.

Президент России Владимир Путин готов к контактам и переговорам по Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент действительно неоднократно, а точнее постоянно заявляет о том, что он готов к контактам и к переговорам", - сказал он.

В июне этого года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта в Украине. Он сказал о том, что Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России.