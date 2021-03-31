Песков: Угроза третьей волны коронавируса сохраняется

Представитель Кремля отметил, что говорить о полной победе над инфекцией преждевременно

Угроза третьей волны коронавируса сохраняется, говорить о полной победе над инфекцией преждевременно. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Естественно, никто не говорит и не может говорить о том, что мы победили коронавирус. Нет, угроза тоже сохраняется", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, насколько в администрации президента считают реальной угрозу третьей волны коронавируса.

Песков отметил, что созданный при правительстве штаб не ослабляет свое внимание к теме коронавируса, в стране сохраняется целый набор ограничений, несмотря на имеющуюся сейчас позитивную динамику. При этом он подчеркнул, что статистика заболеваемости в РФ дает повод для осторожного оптимизма. Тем не менее пресс-секретарь главы государства считает необходимым сохранять действующие ограничения и рекомендации.