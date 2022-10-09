Песков заявил, что США пытаются манипулировать своими запасами нефти

"Соединенные Штаты хотят протолкнуть свои решения любой ценой, пытаясь манипулировать запасами нефти"

"Соединенные Штаты хотят протолкнуть свои решения любой ценой, пытаясь манипулировать запасами нефти"

Как передает Report , об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

По словам представителя Кремля, подобная игра со стороны Вашингтона не обернется ничем хорошим.

"Они пытаются манипулировать своими запасами нефти, вбрасывая дополнительное количество на рынок. На самом деле, ни к чему хорошему-то вот такая игра не приведет", - подчеркнул Д. Песков.

Как добавил пресс-секретарь российского главы государства, американская столица намерена любыми методами, даже ценой дестабилизации мирового энергетического рынка, добиваться своих планов.