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Песков заявил, что США пытаются манипулировать своими запасами нефти

Песков заявил, что США пытаются манипулировать своими запасами нефти "Соединенные Штаты хотят протолкнуть свои решения любой ценой, пытаясь манипулировать запасами нефти"
В регионе
9 октября 2022 г. 16:28
Песков заявил, что США пытаются манипулировать своими запасами нефти
Дмитрий Песков

"Соединенные Штаты хотят протолкнуть свои решения любой ценой, пытаясь манипулировать запасами нефти"

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

По словам представителя Кремля, подобная игра со стороны Вашингтона не обернется ничем хорошим.

"Они пытаются манипулировать своими запасами нефти, вбрасывая дополнительное количество на рынок. На самом деле, ни к чему хорошему-то вот такая игра не приведет", - подчеркнул Д. Песков.

Как добавил пресс-секретарь российского главы государства, американская столица намерена любыми методами, даже ценой дестабилизации мирового энергетического рынка, добиваться своих планов.

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Версия на азербайджанском языке Peskov: “ABŞ neft ehtiyatları ilə manipulyasiya etməyə çalışır”

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