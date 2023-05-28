О нас

Песков заявил, что цели России в войне в Украине не изменились

Песков заявил, что цели России в войне в Украине не изменились Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что цели "специальной военной операции" РФ в Украине не изменились.
В регионе
28 мая 2023 г. 14:51
Песков заявил, что цели России в войне в Украине не изменились

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что цели "специальной военной операции" РФ в Украине не изменились.

Как передает Report, с таким заявлением представитель Кремля выступил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Конфликт имеет свою цель. У нас есть заявленные президентом цели. Они не менялись. Эти цели должны быть выполнены", - сказал он в ответ на вопрос, есть ли у Москвы силы и ресурсы довести дело до конца.

Отметим, что перед и сразу после начала войны руководство России озвучивало множество различных политических целей, порой туманных и даже противоречащих друг другу. Озвученная первоначальная цель - "демилитаризация и денацификация", значительно отличается от последующей заявленной цели по "защите населения Донбасса". "Привлечь к ответственности руководство Украины" - третья озвученная политическая цель. Упоминались и "ослабление влияния США и НАТО", прорубание "коридора к Приднестровью" и так далее.

Со временем в открытых источниках захват Донецкой области как главной цели всей кампании звучал всё чаще.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kreml Rusiyanın müharibədəki hədəflərinin dəyişmədiyini açıqlayıb

Экслюзивные новости

Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi