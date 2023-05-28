Песков заявил, что цели России в войне в Украине не изменились

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что цели "специальной военной операции" РФ в Украине не изменились.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что цели "специальной военной операции" РФ в Украине не изменились.

Как передает Report , с таким заявлением представитель Кремля выступил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Конфликт имеет свою цель. У нас есть заявленные президентом цели. Они не менялись. Эти цели должны быть выполнены", - сказал он в ответ на вопрос, есть ли у Москвы силы и ресурсы довести дело до конца.

Отметим, что перед и сразу после начала войны руководство России озвучивало множество различных политических целей, порой туманных и даже противоречащих друг другу. Озвученная первоначальная цель - "демилитаризация и денацификация", значительно отличается от последующей заявленной цели по "защите населения Донбасса". "Привлечь к ответственности руководство Украины" - третья озвученная политическая цель. Упоминались и "ослабление влияния США и НАТО", прорубание "коридора к Приднестровью" и так далее.

Со временем в открытых источниках захват Донецкой области как главной цели всей кампании звучал всё чаще.