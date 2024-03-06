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Песков: Трудности в отношениях России и Армении пройдут

Песков: Трудности в отношениях России и Армении пройдут Россия рада тому, как развиваются ее отношения с Азербайджаном.
В регионе
6 марта 2024 г. 14:57
Песков: Трудности в отношениях России и Армении пройдут

Трудности в отношениях России и Армении пройдут, сотрудничество между двумя странами абсолютно взаимовыгодное.

Как передает Report, об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые" в Сириусе.

"У самых близких соседей может быть период, когда отношения могут быть натянутыми, но здесь требуется политическая воля, с нашей стороны она есть. Поэтому я уверен, что все эти трудности - они пройдут, сотрудничество между Россией и Арменией абсолютно взаимовыгодное", - сказал Песков.

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Версия на азербайджанском языке Peskov: Rusiya Azərbaycanla münasibətlərin inkişafından məmnundur

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