Песков: Трудности в отношениях России и Армении пройдут

Россия рада тому, как развиваются ее отношения с Азербайджаном.

Трудности в отношениях России и Армении пройдут, сотрудничество между двумя странами абсолютно взаимовыгодное.

Как передает Report, об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые" в Сириусе.

"У самых близких соседей может быть период, когда отношения могут быть натянутыми, но здесь требуется политическая воля, с нашей стороны она есть. Поэтому я уверен, что все эти трудности - они пройдут, сотрудничество между Россией и Арменией абсолютно взаимовыгодное", - сказал Песков.