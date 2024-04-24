Песков выразил надежду на решение проблемы с допуском россиян на рейсы Turkish Airlines

Кремль убежден, что проблему с допуском россиян на рейсы Turkish Airlines удастся решить.

Кремль убежден, что проблему с допуском россиян на рейсы Turkish Airlines удастся решить.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва работает с Анкарой по ситуации с Turkish Airlines.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что дружественный характер стран позволяет рассчитывать на урегулирование подобных вопросов.

"Не дожидаясь контактов на высшем уровне, очень активно работает наше дипломатическое ведомство, активно работает наше правительство, которое неустанно ставит этот вопрос, говорит о неприемлемости такой ситуации для нас и для российских граждан, конечно", - сказал представитель Кремля.

Отметим, что авиакомпания разместила на своем сайте памятку на русском языке для клиентов, путешествующих транзитом через Стамбул в ряд стран Латинской Америки. В нем говорится, что "помимо общих правил, таких как паспорт и визовые требования, могут применяться некоторые дополнительные меры контроля к пассажирам, чьи рейсы прибывают в Венесуэлу, Мексику, Колумбию, Бразилию и на Кубу.

В тексте отмечается, что "власти страны [следования] могут отказать во въезде" при несоблюдении ряда правил. Контроль соблюдения требований "может осуществляться во время посадки" в аэропорту.