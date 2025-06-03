Песков: Встреча Трампа, Путина и Зеленского в ближайшее время вряд ли возможна

Встреча президентов США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского в ближайшее время вряд ли возможна.

Встреча президентов США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского в ближайшее время вряд ли возможна.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент Путин поддерживает идею контактов, но он считает, что они должны быть хорошо подготовлены", - отметил он.

По есловам Пескова, подобные контакты должны стать результатом договоренностей, которые уже будут выработаны на техническом и экспертном уровнях.