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Песков: Встреча Трампа, Путина и Зеленского в ближайшее время вряд ли возможна

Песков: Встреча Трампа, Путина и Зеленского в ближайшее время вряд ли возможна Встреча президентов США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского в ближайшее время вряд ли возможна.
В регионе
3 июня 2025 г. 14:34
Песков: Встреча Трампа, Путина и Зеленского в ближайшее время вряд ли возможна

Встреча президентов США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского в ближайшее время вряд ли возможна.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент Путин поддерживает идею контактов, но он считает, что они должны быть хорошо подготовлены", - отметил он.

По есловам Пескова, подобные контакты должны стать результатом договоренностей, которые уже будут выработаны на техническом и экспертном уровнях.

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Версия на азербайджанском языке Peskov: Tramp, Putin və Zelenski arasında görüş bu yaxınlarda çətin ki, mümkün olsun

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