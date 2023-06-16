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Песков: Встреча Путина с делегацией африканских стран пройдет 17 июня

Песков: Встреча Путина с делегацией африканских стран пройдет 17 июня Встреча президента России Владимира Путина с делегацией африканских стран пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге.
В регионе
16 июня 2023 г. 10:19
Песков: Встреча Путина с делегацией африканских стран пройдет 17 июня

Встреча президента России Владимира Путина с делегацией африканских стран пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Делегация двумя спецрейсами направится в Санкт-Петербург на встречу с российским президентом.

Песков также рассказал, что у Путина 16 июня на полях Петербургского международного экономического форума запланирован международный контакт, потом он должен выступить на форуме.

"Будем ждать оценок экономического положения, перспектив в том виде, как их видит президент. После этого еще несколько мероприятий у президента в течение дня", - сказал он.

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Версия на английском языке Peskov: Putin will meet delegation of African states on June 17

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