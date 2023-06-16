Песков: Встреча Путина с делегацией африканских стран пройдет 17 июня

Встреча президента России Владимира Путина с делегацией африканских стран пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге.

Встреча президента России Владимира Путина с делегацией африканских стран пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Делегация двумя спецрейсами направится в Санкт-Петербург на встречу с российским президентом.

Песков также рассказал, что у Путина 16 июня на полях Петербургского международного экономического форума запланирован международный контакт, потом он должен выступить на форуме.

"Будем ждать оценок экономического положения, перспектив в том виде, как их видит президент. После этого еще несколько мероприятий у президента в течение дня", - сказал он.