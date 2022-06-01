Песков: Встреча Путина и Зеленского возможна только для финализации "некоего документа"

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только для финализации "некоего документа", но работа над ним давно остановлена и пока не возобновилась.

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только для финализации "некоего документа", но работа над ним давно остановлена и пока не возобновилась.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Априори такую встречу никто не исключает, никогда не исключал, но она должна быть подготовлена. Есть смысл встречаться Путину и Зеленскому только для того, чтобы финализировать некий документ. А работа над документом была остановлена достаточно давно и с тех пор не возобновлялась", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, связан ли предстоящий 8 июня визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Турцию с подготовкой возможной встречи в Стамбуле делегаций Москвы, Киева и ООН, Песков сказал, что "контекст у всего этого один". "Поэтому да, действительно, здесь косвенно все события связаны", - отметил он.

Кроме того, по его словам, пока не обозначились ориентиры визита Путина в Турцию. "Есть такое приглашение, и даты будут согласовываться по дипломатическим каналам", - сказал представитель Кремля, отметив, что пока точных дат визита нет.