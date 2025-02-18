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Песков: Вопросы по ядерной программе Ирана нужно решать путем переговоров

Песков: Вопросы по ядерной программе Ирана нужно решать путем переговоров Вопросы, связанные с ядерной программой Ирана, должны быть решены путем переговоров.
В регионе
18 февраля 2025 г. 10:02
Песков: Вопросы по ядерной программе Ирана нужно решать путем переговоров

Вопросы, связанные с ядерной программой Ирана, должны быть решены путем переговоров.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью агентству IRNA.

"Мы убеждены, что при наличии политической воли со стороны всех участников переговорного процесса вопрос ядерной программы Ирана может и должен быть решен путем дипломатии", - указал Песков.

По его словам, Москва готова оказать содействие Тегерану в решении проблем, связанных с иранской ядерной программой.

Песков отметил, что запуск российско-американских переговоров не окажет влияния на дальнейшее сотрудничество между Россией и Ираном.

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Версия на азербайджанском языке Peskov: İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələlər danışıqlar yolu ilə həll edilməlidir

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