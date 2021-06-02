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Песков: Вопрос о пресс-конференции Путина и Байдена по итогам саммита пока не решен

Песков: Вопрос о пресс-конференции Путина и Байдена по итогам саммита пока не решен Решение о проведении пресс-конференции президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по итогам встречи в Женеве пока не принято, также еще предстоит определить формат работы СМИ на саммите.
В регионе
2 июня 2021 г. 19:05
Песков: Вопрос о пресс-конференции Путина и Байдена по итогам саммита пока не решен
Дмитрий Песков

Решение о проведении пресс-конференции президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по итогам встречи в Женеве пока не принято, также еще предстоит определить формат работы СМИ на саммите.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Что касается модальностей работы прессы непосредственно на мероприятии, на саммите, то они еще не определены, и вопрос пресс-конференции тоже пока не решен", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что "это все пока еще предстоит разработать".

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