Песков: Вопрос о пресс-конференции Путина и Байдена по итогам саммита пока не решен

Решение о проведении пресс-конференции президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по итогам встречи в Женеве пока не принято, также еще предстоит определить формат работы СМИ на саммите.

Решение о проведении пресс-конференции президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по итогам встречи в Женеве пока не принято, также еще предстоит определить формат работы СМИ на саммите.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Что касается модальностей работы прессы непосредственно на мероприятии, на саммите, то они еще не определены, и вопрос пресс-конференции тоже пока не решен", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что "это все пока еще предстоит разработать".