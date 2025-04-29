Песков: Во Франции не слышат заявления РФ о готовности к переговорам по Украине

В Кремле выразили недоумение в связи с заявлениями президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости усилить давление на Россию в ближайшие восемь-десять дней.

В Кремле выразили недоумение в связи с заявлениями президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости усилить давление на Россию в ближайшие восемь-десять дней.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такое ощущение, что во Франции не утруждают себя тем, чтобы слышать заявления президента Путина, который неоднократно повторял, что Россия готова без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса", - сказал он.

По его словам, украинская сторона до сих пор не отреагировала на это.

"Говорить о необходимости усиления какого-то давления - это, к сожалению, подтверждает, что в европейских столицах, предпочитают ориентироваться на продолжение линии на войну, а мы все же ориентируемся на продолжение усилий по выводу процесса в русло мирного урегулирования", - заявил Песков.