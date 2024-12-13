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Песков: Венгрия как площадка для переговоров РФ и Украины не обсуждалась

Песков: Венгрия как площадка для переговоров РФ и Украины не обсуждалась Президент РФ Владимир Путин и венгерский премьер-министр Виктор Орбан не обсуждали возможность использования Венгрии как площадки в случае переговоров России и Украины.
В регионе
13 декабря 2024 г. 03:44
Песков: Венгрия как площадка для переговоров РФ и Украины не обсуждалась

Президент РФ Владимир Путин и венгерский премьер-министр Виктор Орбан не обсуждали возможность использования Венгрии как площадки в случае переговоров России и Украины.

Как передает Report, об этом газете "Известия" сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет. Этот вопрос не обсуждался. Пока нет переговоров", - заявил он.

Ранее Песков сообщал журналистам, что в ходе телефонного разговора с Путиным 11 декабря Орбан предлагал провести крупный обмен пленными между Россией и Украиной и объявить рождественское перемирие.

Москва оперативно отреагировала на инициативу Орбана, и сразу после разговора двух лидеров ФСБ передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными. Однако Киев инициативу Будапешта отверг.

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