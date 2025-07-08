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Песков: В случае новых санкций будем делать все, чтобы минимизировать их последствия

Песков: В случае новых санкций будем делать все, чтобы минимизировать их последствия В Кремле будут внимательно отслеживать развитие событий вокруг введения Евросоюзом жестких санкций в отношении России.
В регионе
8 июля 2025 г. 13:50
Песков: В случае новых санкций будем делать все, чтобы минимизировать их последствия

В Кремле будут внимательно отслеживать развитие событий вокруг введения Евросоюзом жестких санкций в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о том, что ЕС готовится ввести против РФ самые жесткие санкции с 2022 года.

"Безусловно, мы будем внимательно отслеживать развитие событий в этом направлении", - сказал он.

По словам Пескова, в случае введения новых санкций российская сторона будет делать все возможное, чтобы максимально минимизировать их последствия.

Отметим, что Барро заявил о том, что очередной пакет мер призван истощить ресурсы России и помешать ей продолжать боевые действия. Меры затронут нефтяные доходы, "финансовых игроков" из России и других стран. Санкции введут по предложению Парижа, отметил он, таким образом ЕС намерен побудить Москву согласиться на прекращение огня.

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Версия на азербайджанском языке Peskov: Yeni sanksiyalar olacağı təqdirdə, onların nəticələrini minimuma endirmək üçün hər şeyi edəcəyik

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