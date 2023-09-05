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Песков: В России живет больше армян, чем в самой Армении

Песков: В России живет больше армян, чем в самой Армении Россия продолжает играть очень важную роль по стабилизации обстановки в регионе Южного Кавказа
В регионе
5 сентября 2023 г. 13:26
Песков: В России живет больше армян, чем в самой Армении

Россия продолжает играть очень важную роль по стабилизации обстановки в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия является абсолютно неотъемлемой, составной частью этого региона, поэтому никуда она уходить не может, из Армении Россия уходить не может. Давайте не забывать, что в России живет больше армян, чем в самой Армении, большинство из которых являются абсолютно образцовыми и патриотически настроенными гражданами России", - заявил Песков.

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Версия на азербайджанском языке Peskov: “Rusiyada Ermənistandan daha çox erməni yaşayır”
Версия на английском языке Peskov: More Armenians live in Russia than in Armenia itself

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