Песков: В России живет больше армян, чем в самой Армении

Россия продолжает играть очень важную роль по стабилизации обстановки в регионе Южного Кавказа

Россия продолжает играть очень важную роль по стабилизации обстановки в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия является абсолютно неотъемлемой, составной частью этого региона, поэтому никуда она уходить не может, из Армении Россия уходить не может. Давайте не забывать, что в России живет больше армян, чем в самой Армении, большинство из которых являются абсолютно образцовыми и патриотически настроенными гражданами России", - заявил Песков.