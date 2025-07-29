Песков: В процессе нормализации отношений РФ и США есть замедление

В процессе нормализации российско-американских отношений есть замедление, импульсы нужны с обеих сторон.

В процессе нормализации российско-американских отношений есть замедление, импульсы нужны с обеих сторон.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть, конечно, замедление, действительно, и пока процесс нормализации идет, скажем так, "ни шатко ни валко". Конечно, хотелось бы видеть большую динамику, мы в этом заинтересованы. Но здесь, для того чтобы продвигаться, нужны импульсы с двух сторон", - сказал он.

Песков также сказал, что российска сторона приняла к сведению заявления президента США Дональда Трампа о том, что он сокращает отведенный им срок для украинского урегулирования с 50 до 10-12 дней, а также о том, что больше не заинтересован в разговорах с российским коллегой Владимиром Путиным по данному вопросу.