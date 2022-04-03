Песков: В отношениях России и Турции преобладает взаимовыгодное партнерство

Отношения РФ и Турции не свободны от разногласий, но в них преобладает взаимовыгодное партнерство.

Отношения РФ и Турции не свободны от разногласий, но в них преобладает взаимовыгодное партнерство.

Как передает Report, об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала "Беларусь-24".

"С Турцией у нас прекрасные отношения. Они не свободны от разногласий, они не свободны от, скажем так, точек полного непонимания друг друга, но тем не менее в этих отношениях все-таки превалирует партнерство, которое основано на взаимной выгоде", - сказал Песков.

Он обратил внимание на то, что страны совместно развивают крупные экономические проекты.