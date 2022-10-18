Песков: Указ или заявление Путина об окончании мобилизации пока не планируется

В Кремле пока не принимали решения о завершении частичной мобилизации в стране. Заявление или указ о завершении этого процесса от президента России Владимира Путина пока не планируется.

В Кремле пока не принимали решения о завершении частичной мобилизации в стране. Заявление или указ о завершении этого процесса от президента России Владимира Путина пока не планируется.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос "Коммерсант FM".

По его словам, ответственность за продолжительность мобилизации лежит на главах регионов.

"Пока таких решений не было. Для каждого региона установлены показатели по численности. Регионы констатируют, что задание выполнено. Что касается президентского указа, его пока нет", - сказал Песков.

Отметим, что ранее Путин заявил о том, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.