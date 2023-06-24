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Песков: Уголовное дело в отношении Пригожина и бойцов ЧВК "Вагнер" будет прекращено

Песков: Уголовное дело в отношении Пригожина и бойцов ЧВК "Вагнер" будет прекращено Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он уедет в Беларусь.
В регионе
24 июня 2023 г. 23:53
Песков: Уголовное дело в отношении Пригожина и бойцов ЧВК Вагнер будет прекращено

Уголовное дело в отношении ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет прекращено, он уедет в Беларусь.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается остальных бойцов - их никто не будет преследовать с учетом их заслуг на фронте. Мы всегда с уважением относились к их подвигам", - сказал он.

Пресс-секретарь отметил, что ситуация урегулировалась без потерь: Была достигнута договоренность, что ЧВК "Вагнер" вернется в лагеря. Часть из них при желании подпишут контракты с МО. Это касается частей, которые не приняли участие в мятеже.

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Версия на азербайджанском языке Peskov: "Priqojina qarşı cinayət işinə xitam veriləcək"

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