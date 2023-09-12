Песков: У Путина сейчас нет потребности встречаться с лидерами стран Запада

Потребности во встречах президента РФ Владимира Путина с лидерами стран Запада сейчас нет, когда она появится, такие контакты состоятся.

Потребности во встречах президента РФ Владимира Путина с лидерами стран Запада сейчас нет, когда она появится, такие контакты состоятся.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать отказ российского лидера от очного участия в последних саммитах "двадцатки".

"У Путина сейчас нет потребности встречаться с этими людьми (лидерами стран Запада - ред.), ибо эта встреча не может добавить ничего конструктивного к нашей повестке дня", - сказал представитель Кремля. - Мы исходим прежде всего из суждений этих представителей государств коллективного Запада, из их заявлений".

Песков при этом подчеркнул, что международный график Путина "весьма и весьма активный, но в тех направлениях, которые являются конструктивными" и отвечают российским интересам. "Когда придет время встречаться с упомянутыми джентльменами, это будет обязательно сделано", - заключил пресс-секретарь президента.