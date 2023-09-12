О нас

Песков: У Путина сейчас нет потребности встречаться с лидерами стран Запада

Песков: У Путина сейчас нет потребности встречаться с лидерами стран Запада Потребности во встречах президента РФ Владимира Путина с лидерами стран Запада сейчас нет, когда она появится, такие контакты состоятся.
В регионе
12 сентября 2023 г. 06:54
Песков: У Путина сейчас нет потребности встречаться с лидерами стран Запада

Потребности во встречах президента РФ Владимира Путина с лидерами стран Запада сейчас нет, когда она появится, такие контакты состоятся.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать отказ российского лидера от очного участия в последних саммитах "двадцатки".

"У Путина сейчас нет потребности встречаться с этими людьми (лидерами стран Запада - ред.), ибо эта встреча не может добавить ничего конструктивного к нашей повестке дня", - сказал представитель Кремля. - Мы исходим прежде всего из суждений этих представителей государств коллективного Запада, из их заявлений".

Песков при этом подчеркнул, что международный график Путина "весьма и весьма активный, но в тех направлениях, которые являются конструктивными" и отвечают российским интересам. "Когда придет время встречаться с упомянутыми джентльменами, это будет обязательно сделано", - заключил пресс-секретарь президента.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Peskov: Putinin Qərb liderləri ilə görüşməyə ehtiyacı yoxdur

Другие новости из категории

У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение
У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение
12 сентября 2023 г. 05:20
Турция отправляет помощь Ливии
Турция отправляет помощь Ливии
12 сентября 2023 г. 01:57
Сегодня пройдут политические консультации между Турцией и Грузией
Сегодня пройдут политические консультации между Турцией и Грузией
12 сентября 2023 г. 00:08
Пашинян назвал полезными телефонные переговоры с Эрдоганом
Пашинян назвал полезными телефонные переговоры с Эрдоганом
11 сентября 2023 г. 22:58
Госдеп прокомментировал военные учения Армении и США
Госдеп прокомментировал военные учения Армении и США
11 сентября 2023 г. 22:42
На матче Армения-Хорватия произошла массовая драка
ВидеоНа матче Армения-Хорватия произошла массовая драка
11 сентября 2023 г. 21:51
Бакинский раввин призвал евреев Армении найти убежище в Азербайджане
Бакинский раввин призвал евреев Армении найти убежище в Азербайджане
11 сентября 2023 г. 21:38
Кремль: Путин еще не выдвигал свою кандидатуру на выборы в 2024 году
Кремль: Путин еще не выдвигал свою кандидатуру на выборы в 2024 году
11 сентября 2023 г. 21:14
Эрдоган провел телефонный разговор с Пашиняном
Эрдоган провел телефонный разговор с Пашиняном
11 сентября 2023 г. 18:48
Парламент Грузии: Запущен процесс импичмента президента страны
Парламент Грузии: Запущен процесс импичмента президента страны
11 сентября 2023 г. 16:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi