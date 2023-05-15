Песков: Турция - это зрелая демократия, которая может провести прозрачные выборы

Турция является зрелой демократией и может обеспечить проведение прозрачных выборов.

Турция является зрелой демократией и может обеспечить проведение прозрачных выборов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Он отметил, что турецкие власти не допустят незаконных действий.

"Турция - это зрелая демократия, сильная суверенная страна, которая в состоянии обеспечить проведение прозрачных выборов... и не допустить незаконных действий. В этом мы не сомневаемся", - сказал Песков.

По его словам, Россию объединяет с Турцией очень широкий комплекс взаимовыгодного сотрудничества. Песков выразил надежду на то, что после президентских и парламентских выборов в Турции это сотрудничество углубится. В числе сфер, в которых взаимодействуют страны, он назвал энергетику, туризм, торговлю, сельское хозяйство, автоперевозки и авиаперевозки.

"Именно поэтому мы с большим интересом и большим вниманием наблюдаем за теми новостями, которые приходят в эти дни из Турции. Мы с уважением отнесемся к выбору турецкого народа, но в любом случае мы рассчитываем на то, что наше сотрудничество будет продолжаться, углубляться и расширяться", - подчеркнул он.