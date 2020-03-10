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Песков: Трамп не будет участвовать в праздновании Дня Победы

Песков: Трамп не будет участвовать в праздновании Дня Победы

© AP

Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

"По дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент (США – ред.) не приедет", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что власти РФ пока не знают, на каком уровне Соединенные Штаты будут представлены на этих мероприятиях.

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