О нас

Песков: Токаев после переизбрания совершит первый зарубежный визит в Россию

Песков: Токаев после переизбрания совершит первый зарубежный визит в Россию Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию с официальным визитом. Это будет первый зарубежный визит Токаева после переизбрания на пост главы государства.
В регионе
25 ноября 2022 г. 14:37
Песков: Токаев после переизбрания совершит первый зарубежный визит в Россию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию с официальным визитом. Это будет первый зарубежный визит Токаева после переизбрания на пост главы государства.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Кроме того, по его словам, два президента проведут переговоры, пообщаются за рабочим завтраком и подпишут совместные документы.

"Это будет полноформатный, очень важный для двусторонних российско-казахстанских отношений визит", - подчеркнул Песков.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Токаев посетит Францию с официальным визитом 29-30 ноября
Токаев посетит Францию с официальным визитом 29-30 ноября
25 ноября 2022 г. 15:04
Обсужден запуск ж/д между Арменией и Ираном после разблокировки коммуникаций
Обсужден запуск ж/д между Арменией и Ираном после разблокировки коммуникаций
25 ноября 2022 г. 14:21
Министр: ЕС планирует инвестировать в развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута
Министр: ЕС планирует инвестировать в развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута
25 ноября 2022 г. 13:34
Сердар Бердымухамедов: Туркменистан и ОАЭ выходят на новый уровень отношений
Сердар Бердымухамедов: Туркменистан и ОАЭ выходят на новый уровень отношений
25 ноября 2022 г. 13:27
Президент Грузии помиловала 15 осужденных
Президент Грузии помиловала 15 осужденных
25 ноября 2022 г. 13:02
В Кыргызстане загорелось здание парламента
В Кыргызстане загорелось здание парламента
25 ноября 2022 г. 12:21
Жапаров: Кыргызстан закупает у Турции ударные БПЛА
Жапаров: Кыргызстан закупает у Турции ударные БПЛА
25 ноября 2022 г. 12:18
Шавкат Мирзиёев в декабре проведет встречи с лидерами Казахстана и Кыргызстана
Шавкат Мирзиёев в декабре проведет встречи с лидерами Казахстана и Кыргызстана
25 ноября 2022 г. 12:09
США предложили Турции отказаться от наземной операции
США предложили Турции отказаться от наземной операции
25 ноября 2022 г. 11:37
В Стамбуле запретили уличную торговлю, массовые мероприятия во избежание теракта
В Стамбуле запретили уличную торговлю, массовые мероприятия во избежание теракта
25 ноября 2022 г. 11:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi