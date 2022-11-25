Песков: Токаев после переизбрания совершит первый зарубежный визит в Россию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию с официальным визитом. Это будет первый зарубежный визит Токаева после переизбрания на пост главы государства.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Кроме того, по его словам, два президента проведут переговоры, пообщаются за рабочим завтраком и подпишут совместные документы.
"Это будет полноформатный, очень важный для двусторонних российско-казахстанских отношений визит", - подчеркнул Песков.