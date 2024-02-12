О нас

Песков: Терминалы Starlink официально не поставляются и не используются РФ

Песков: Терминалы Starlink официально не поставляются и не используются РФ Терминалы спутниковой связи Starlink официально не поставляются в Россию и не могут использоваться официально.
В регионе
12 февраля 2024 г. 13:28
Песков: Терминалы Starlink официально не поставляются и не используются РФ

Терминалы спутниковой связи Starlink официально не поставляются в Россию и не могут использоваться официально.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это же не сертифицированная система у нас, соответственно она не может сюда официально поставляться и не поставляется официально, соответственно не может никак использоваться официально", - сказал представитель Кремля, комментируя вопрос о возможности использования терминалов спутниковой связи Starlink в РФ.

Ранее предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink, разработанные SpaceX, в Россию не продавались. Маск назвал ложными сообщения со ссылкой на украинских военных о том, что российские войска якобы используют терминалы Starlink.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Peskov: Russia officially not using Starlink terminals

Самое читаемое

Арахамия: Мобилизация в Украине не состоится без демобилизации
Арахамия: Мобилизация в Украине не состоится без демобилизации
10 февраля 2024 г. 13:32
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
6 февраля 2024 г. 11:09
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
5 февраля 2024 г. 16:35
Спикер парламента Турции: ПАСЕ должна быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой
Спикер парламента Турции: ПАСЕ должна быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой
10 февраля 2024 г. 13:05
Глава Автономного территориального образования Гагаузия поздравила президента Ильхама Алиева
Глава Автономного территориального образования Гагаузия поздравила президента Ильхама Алиева
9 февраля 2024 г. 11:02
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
8 февраля 2024 г. 16:41
В Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
ФотоВ Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
6 февраля 2024 г. 07:13
В Азербайджане не признаны дипломы 95 человек, получивших образование за рубежом
В Азербайджане не признаны дипломы 95 человек, получивших образование за рубежом
8 февраля 2024 г. 13:17
Сформирован новый состав правительства Казахстана
Сформирован новый состав правительства Казахстана
6 февраля 2024 г. 16:23
Давид Арахамия: США продолжат поддерживать Украину, даже если президентом станет Трамп
Давид Арахамия: США продолжат поддерживать Украину, даже если президентом станет Трамп
10 февраля 2024 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi