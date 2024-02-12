Песков: Терминалы Starlink официально не поставляются и не используются РФ

Терминалы спутниковой связи Starlink официально не поставляются в Россию и не могут использоваться официально.

Терминалы спутниковой связи Starlink официально не поставляются в Россию и не могут использоваться официально.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это же не сертифицированная система у нас, соответственно она не может сюда официально поставляться и не поставляется официально, соответственно не может никак использоваться официально", - сказал представитель Кремля, комментируя вопрос о возможности использования терминалов спутниковой связи Starlink в РФ.

Ранее предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink, разработанные SpaceX, в Россию не продавались. Маск назвал ложными сообщения со ссылкой на украинских военных о том, что российские войска якобы используют терминалы Starlink.