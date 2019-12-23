Песков: Стрельба на Лубянке - проявление безумия

Стрельба на Лубянке является проявлением безумия, от которого не застрахована ни одна из стран.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что 19 декабря вечером неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы. Он действовал один, был нейтрализован, его личность устанавливается. При стрельбе погиб один сотрудник ФСБ.

"Это происшествие, трагическое происшествие, поскольку погибли люди. Но я бы не сказал, что оно должно как-то комментироваться из Кремля. В любом случае, мы с вами живем в такое время, не только наша страна, но и все государства мира, когда, к сожалению, никто не застрахован от, скажем так, любых проявлений безумия с такими трагическими последствиями. Вот, наверное, что можно сказать", - сказал Д.Песков.

По его словам, были предприняты все меры для ликвидации этой ситуации.

Пресс-секретарь главы российского государства указал, что президент Владимир Путин получил все необходимые оперативные доклад об этом происшествии и находился на момент инцидента в Кремле.