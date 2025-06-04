Песков: Сроки новых переговоров РФ-Украина будут согласованы после изучения сторонами меморандумов

Сроки очередного раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле будут согласованы после того, как стороны изучат меморандумы по мирному урегулированию, которыми обменялись 2 июня.

Сроки очередного раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле будут согласованы после того, как стороны изучат меморандумы по мирному урегулированию, которыми обменялись 2 июня.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что какое-то время потребуется на то, чтобы рассмотреть те проекты меморандумов, которыми обменялись. По мере того, как стороны будут готовы, они согласуют новые сроки следующего раунда", - сказал он.