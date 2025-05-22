Песков сообщил, что Киеву передан список для обмена в формате "1000 на 1000"

В Кремле подтвердили, что российская сторона передала Киеву список людей для обмена по формуле "тысяча на тысячу", и заявили, что ждут встречный список от Украины.

В Кремле подтвердили, что российская сторона передала Киеву список людей для обмена по формуле "тысяча на тысячу", и заявили, что ждут встречный список от Украины.

Как передает Report, об этом заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы действительно передали наш список. Встречный список из Киева пока не получили. Ждем", - сказал он.

На брифинге 22 мая Песков говорил, что подготовка к обмену пленными в формате 1000 на 1000 с Украиной требует времени, но все заинтересованы в том, чтобы максимально оперативно завершить ее.

О получении из России списка людей для обмена ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, который провел совещание. По его словам, Киев сейчас выясняет детали по каждому человеку, которого для обмена заявила российская сторона.

Зеленский также сказал, что реализацию обмена контролирует глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров.