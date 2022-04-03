Песков: Система оплаты за газ в рублях будет распространена на другие товары РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что система оплаты за газ в рублях будет в дальнейшем распространена и на другие российские товары для экспорта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что система оплаты за газ в рублях будет в дальнейшем распространена и на другие российские товары для экспорта.

Как передает Report , такую точку зрения он выразил в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1".

Говоря об оплате за российский газ в рублях он отметил, что покупатели "как платили, так они и будут платить в евро, в тех самых единицах, которые указаны в договорах". "Но при этом конечная оплата все-таки будет поступать продавцу - "Газпрому" - именно в рублях путем уже приобретения за эти евро российских рублей", - подчеркнул Песков.

Он назвал это "прототипом системы" расчетов в рублях. "Но я не сомневаюсь, что в дальнейшем она будет распространяться и на новые группы товаров. И она будет занимать все больше и больше места в наших внешнеторговых отношениях", - заключил Песков.