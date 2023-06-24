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Песков: силовики круглосуточно докладывают Путину о мерах в связи с попыткой мятежа

Песков: силовики круглосуточно докладывают Путину о мерах в связи с попыткой мятежа Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту России Владимиру Путину о мерах, которые принимаются после данных главой государства поручений в связи с попыткой вооруженного мятежа.
В регионе
24 июня 2023 г. 05:11
Песков: силовики круглосуточно докладывают Путину о мерах в связи с попыткой мятежа

Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту России Владимиру Путину о мерах, которые принимаются после данных главой государства поручений в связи с попыткой вооруженного мятежа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Специальные службы, силовые ведомства, а именно министерство обороны, ФСБ, МВД, Росгвардия, в режиме круглосуточной работы постоянно докладывают президенту о принимаемых мерах в контексте выполнения ранее данных им поручений", - проинформировал пресс-секретарь Кремля.

Отметим, что Тelegram-канал пресс-службы Евгения Пригожина вечером 23 июня опубликовал голосовое сообщение, в котором он заявил, что силы Минобороны "нанесли удары по нашим тыловым лагерям". В оборонном ведомстве России данную информацию опровергли.

"Нас 25 тысяч и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", - сказал Пригожин.

Позднее в Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что после заявлений Пригожина возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.

После слов Пригожина в Москве были усилены меры безопасности, в частности, были по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии, важнейшие объекты российской столицы взяты под усиленную охрану.

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Версия на азербайджанском языке Peskov: “Güc strukturları üsyana cəhdlə bağlı Putinə hesabat verir”

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