Песков: Сейчас не планируются какие-либо контакты между Путиным и Пашиняном

На данный момент не планируются какие-либо контакты между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас планов контактов Путина и Пашиняна нет, но если премьер Армении приедет на встречу СНГ в Петербург, то будет возможность поговорить", - отметил Песков.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил о том, что Пашинян приедет на неформальную традиционную встречу лидеров стран СНГ и будет на формальном заседании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге в декабре.