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Песков: Сейчас не планируются какие-либо контакты между Путиным и Пашиняном

Песков: Сейчас не планируются какие-либо контакты между Путиным и Пашиняном На данный момент не планируются какие-либо контакты между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
В регионе
29 ноября 2023 г. 13:49
Песков: Сейчас не планируются какие-либо контакты между Путиным и Пашиняном

На данный момент не планируются какие-либо контакты между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас планов контактов Путина и Пашиняна нет, но если премьер Армении приедет на встречу СНГ в Петербург, то будет возможность поговорить", - отметил Песков.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил о том, что Пашинян приедет на неформальную традиционную встречу лидеров стран СНГ и будет на формальном заседании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге в декабре.

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Версия на английском языке Peskov says currently 'no plans' for any contacts between Putin and Pashinyan

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