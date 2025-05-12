Песков: С Россией разговаривать языком ультиматумов нельзя

С Россией разговаривать языком ультиматумов нельзя.

С Россией разговаривать языком ультиматумов нельзя.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление германской стороны о возможных дополнительных санкций.

"До этого предупреждения мы уже слышали предупреждения позавчера, также они были озвучены в достаточно ультимативной форме. Но такой язык ультиматумов, он для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком", - сказал он.

Ранее представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил о том, что страны ЕС продолжат готовить новые санкции в отношении России, если она не согласится на предлагаемый Западом режим прекращения огня в Украине.

По его словам, российской стороне следует пойти на "полное и безусловное" 30-дневное перемирие.

Страны ЕС начали обсуждать 17-й по счету пакет санкций в отношении РФ.