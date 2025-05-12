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Песков: С Россией разговаривать языком ультиматумов нельзя

Песков: С Россией разговаривать языком ультиматумов нельзя С Россией разговаривать языком ультиматумов нельзя.
В регионе
12 мая 2025 г. 16:45
Песков: С Россией разговаривать языком ультиматумов нельзя

С Россией разговаривать языком ультиматумов нельзя.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление германской стороны о возможных дополнительных санкций.

"До этого предупреждения мы уже слышали предупреждения позавчера, также они были озвучены в достаточно ультимативной форме. Но такой язык ультиматумов, он для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком", - сказал он.

Ранее представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил о том, что страны ЕС продолжат готовить новые санкции в отношении России, если она не согласится на предлагаемый Западом режим прекращения огня в Украине.

По его словам, российской стороне следует пойти на "полное и безусловное" 30-дневное перемирие.

Страны ЕС начали обсуждать 17-й по счету пакет санкций в отношении РФ. 

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Версия на английском языке Kremlin: 'The language of ultimatums is unacceptable to Russia'
Версия на азербайджанском языке Kreml: Rusiya ilə ultimatum dili ilə danışmaq olmaz

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