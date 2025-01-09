Песков: Путин принес извинения в связи с крушением самолета AZAL под Актау

Россия заинтересована в объективном и беспристрастном расследовании крушения лайнера "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) в Актау.

Россия заинтересована в объективном и беспристрастном расследовании крушения лайнера "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) в Актау.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы заинтересованы в абсолютно объективном и беспристрастном расследовании, чтобы определить причины этой катастрофы", - сказал Песков журналистам.

Он также добавил, что РФ ждет "результаты работы соответствующей комиссии" и добавил что российские специалисты оказывают содействие расследованию.

"Президент Путин и президент Алиев дважды говорили по телефону. Даны необходимые поручения следственным органам, оказывается все необходимое содействие и взаимодействие в расследовании причин этой аварии. Президентом Путиным были принесены извинения и высказаны слова сожаления", - подчеркнул Песков.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства.