О нас

Песков: Путин принес извинения в связи с крушением самолета AZAL под Актау

Песков: Путин принес извинения в связи с крушением самолета AZAL под Актау Россия заинтересована в объективном и беспристрастном расследовании крушения лайнера "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) в Актау.
В регионе
9 января 2025 г. 13:49
Песков: Путин принес извинения в связи с крушением самолета AZAL под Актау

Россия заинтересована в объективном и беспристрастном расследовании крушения лайнера "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) в Актау.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы заинтересованы в абсолютно объективном и беспристрастном расследовании, чтобы определить причины этой катастрофы", - сказал Песков журналистам.

Он также добавил, что РФ ждет "результаты работы соответствующей комиссии" и добавил что российские специалисты оказывают содействие расследованию.

"Президент Путин и президент Алиев дважды говорили по телефону. Даны необходимые поручения следственным органам, оказывается все необходимое содействие и взаимодействие в расследовании причин этой аварии. Президентом Путиным были принесены извинения и высказаны слова сожаления", - подчеркнул Песков.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Peskov: Putin Aktauda AZAL təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə əlaqədar üzr istəyib

Самое читаемое

AnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве
ФотоAnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве
4 января 2025 г. 17:28
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
3 января 2025 г. 22:01
Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования
Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования
3 января 2025 г. 08:38
В двух районах Баку будут перебои с водоснабжением
В двух районах Баку будут перебои с водоснабжением
3 января 2025 г. 15:12
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
4 января 2025 г. 13:25
В Джалилабаде в результате столкновения автомобилей пострадали 3 человека
В Джалилабаде в результате столкновения автомобилей пострадали 3 человека
4 января 2025 г. 14:40
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки
6 января 2025 г. 13:21
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
7 января 2025 г. 18:45
AirBaltic летом 2025 года отменит более 4 600 рейсов
AirBaltic летом 2025 года отменит более 4 600 рейсов
2 января 2025 г. 17:16
Хакан Фидан: Деятельность террористических организаций в Сирии должна быть прекращена
Хакан Фидан: Деятельность террористических организаций в Сирии должна быть прекращена
2 января 2025 г. 20:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi